Sindicato dos Mecânicos quer direitos iguais para trabalhadores da Busscar

Livre Mercado 23/12/2016 | 08h02

O Sindicato dos Mecânicos de Joinville está insatisfeito com a forma como os trabalhadores da Busscar estão sendo indenizados e pretende fazer uma manifestação pública até o mês de fevereiro. Segundo Evangelista dos Santos, presidente do sindicato, o modelo de pagamento de valores devidos pela empresa não é o mais justo, embora esteja amparado por decisão judicial.



– Os trabalhadores querem brigar pelo direito de receber igualmente. Já temos uma petição na Justiça – diz Evangelista.



Desde o dia 12 de dezembro, 2,4 mil trabalhadores da categoria extraconcursal estão sendo chamados para receber seus créditos. O juiz substituto da 5ª Vara Cível da Comarca de Joinville, Walter Santin Junior, autorizou, no dia 3 de novembro, a divisão de R$ 18 milhões aos credores desta categoria.



O cronograma de pagamento foi definido pelo Instituto Professor Rainoldo Uessler (Ipru), responsável pela administração da massa falida, e o prazo termina hoje. Conforme Evangelista, os trabalhadores concursais são os mais prejudicados.



Fort Atacadista estica horário

A rede Fort Atacadista terá um horário de atendimento especial em suas 15 lojas em Santa Catarina. Entre esta sexta-feira e sábado, todas as unidades da Grande Florianópolis ficarão 37 horas abertas, sem interrupção. O funcionamento será das 7h desta sexta até as 20h deste sábado. Nas lojas de Joinville, Jaraguá do Sul, Brusque, Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú, serão 35 horas ininterruptas de funcionamento: das 7h desta sexta até as 18h deste sábado.



Gás natural mais barato

A partir de 1º de janeiro, os valores do gás natural comercializado em Santa Catarina devem diminuir. Conforme a Companhia de Gás de Santa Catarina (SCGás), haverá redução média de 24,8% no segmento industrial; 15,45% no segmento comercial; 11,62% no segmento residencial; e de 24,98% na tarifa de fornecimento de gás para os postos de GNV. Com a resolução, mais de cem mil consumidores serão beneficiados no Estado, entre os quais, cerca de 91 mil usuários de GNV, mais de 10 mil unidades residenciais e 232 indústrias em mais de 60 cidades catarinenses.



Termotécnica

A Termotécnica lançou plataforma online na qual pesquisadores, estudantes e profissionais das mais diversas áreas podem inscrever seus projetos e soluções e firmar parceria com a empresa para desenvolvê-los e implementá-los. Podem ser inscritas pesquisas em áreas variadas, como nanotecnologia, tecnologia para rastreabilidade, embalagem ativa, embalagem inteligente, sustentabilidade, soluções híbridas, entre outros. Para participar é só acessar o site www.termotecnica.com.br/inovacao ou entrar em contato pelo e-mail inovacao@termotecnica.com.br ou telefone (47) 3451-2725.



Lucro no porto

O Porto de São Francisco do Sul deve fechar o ano com um lucro aproximado de R$ 100 milhões. Dessa forma, os investimentos em infraestrutura, estimados em R$ 85 milhões, estão assegurados para 2017. Os dados foram apresentados nesta semana pelo presidente do porto, Paulo Corsi, ao governador Raimundo Colombo.



– Depois de um ano tão difícil para os portos do País, encerramos 2016 com a sensação de missão cumprida – destaca Corsi.



Conforme ele, o lucro do porto aumentou 313% e a receita, 88% nos últimos seis anos. Já o montante investido em infraestrutura no período ultrapassou os R$ 80 milhões. O Porto de São Francisco está hoje entre os dez principais do País e ocupa o segundo lugar em movimentação de cargas não conteinerizadas.



*********************************************************************************************

* O colunista Claudio Loetz está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 10 de janeiro. Sugestões de notas e reportagens no período de ausência do colunista podem ser enviadas para o jornalista Jean Balbinotti pelo e-mail jean.balbinotti@an.com.br ou pelo telefone (47) 3419-2147.