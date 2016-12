Inspiração 29/12/2016 | 15h26

A vida nos ensina a viver. Ao menos deveriamos aprender. As lições estão por aí, ao nosso alcance. Muitas vezes, estão em nós mesmos, em nosso comportamento pessoal e coletivo. Como sociedade mesmo.



Olhe ao redor. Note erros e acertos dos outros. Tenha coragem de não sentir inveja pelo sucesso alheio. Compreenda que fracasso e sucesso são expressões que têm força excessiva quando as pronunciamos.



Nada é absolutamente êxito ou ruína. Isso não significa que devamos nos acomodar em face de glórias obtidas e nem nos abater por resultados ruins. Ambos compõem a trajetória de cada indivíduo. 2016 foi um ano horrível? Pode ter sido. Mas não serviu para nada? Respostas vieram da Colômbia.



Sempre é possível achar o sublime, apesar da desgraça. Olhe para cima. Você verá uma bola girando. E braços e pernas em busca da melhor jogada. Sim. O vôlei tem inúmeras coisas a nos dizer. Por exemplo: o vôlei é um esporte alto-astral. O formato do jogo oferece pelo menos três reflexões importantes:



1 - Competição coletiva obriga à máxima concentração de cada um na luta pela vitória. No mundo corporativo, isso se chama produtividade voltada ao lucro e à expansão dos negócios num ambiente solidário.

2 - Jogar vôlei impõe disciplina. Cada um e todos miram o mesmo alvo, que é ganhar as partidas e ser campeões. No mundo dos negócios, isso se chama foco para extrair o melhor resultado.

3 - O jogo de vôlei se joga com o olhar para o alto. Um olhar firmemente positivo de crença no ponto a ser conquistado. Às vezes, com sutileza; às vezes, com força. Até mesmo quando se defende um ataque do adversário, o semblante, o corpo e as mãos se esticam fixamente para poder levantar a bola para o companheiro.



Então, se o vôlei tem esse jeito de valorizar equipe e resulta de união de esforços, por que não se espelhar na Colômbia e no vôlei para se fazer um novo ano novo mesmo? Força, Chape! E o grito a ser dado para superarmos os desafios de 2017 serão muitos. E com o espírito fortalecido daremos os passos e os passes necessários para ganharmos a faixa de campeões. Que venha 2017.