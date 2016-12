Rodovias federais registram trânsito intenso nesta sexta-feira no Norte de SC

Trânsito 30/12/2016 | 18h11

de veículos tem sido intenso nesta sexta-feira nasfederais do Norte de Santa Catarina, com o deslocamento dos motoristas para a passagem dona região. Segundo a(PRF), durante a manhã e tarde houve formação de filas em alguns pontos da, como na entrada para Garuva.Na, o trânsito ficou lento no trecho entre o trevo do bairro Itinga até próximo ao Instituto Federal Catarinense (IFC). E na, que liga o Paraná a Santa Catarina, a pista molhada por conta da chuva ajudou a aumentar o fluxo intenso por toda a rodovia.Nas rodovias estaduais, a(PMRv) informou que o movimento foi mais tranquilo durante a sexta-feira. Na, que dá acesso às praias de, o trânsito esteve um pouco acima do normal, principalmente na entrada para a Enseada.Na, conhecida como, o fluxo de veículos aumentou gradativamente durante o dia, mas não houve formação de filas. Nas rodovias, o tráfego foi normal.As polícias rodoviárias registraram uma, uma vítima em estado grave após ser atropelada no quilômetro 40 da BR-101, além de várias saídas de pista e acidentes com danos materiais.Para o retorno da virada, no dia 1º, a expectativa das polícias rodoviárias é de que o fluxo de veículos aumente. A sugestão é que os motoristas procurem horários alternativos para viajar, evitando congestionamentos, como a madrugada ou de manhã bem cedo.Além disso, a PMRv informa que para os motoristas que estiverem voltando das praias de São Francisco do Sul para, há um caminho alternativo pelo ferryboat da Vila da Glória, que comporta poucos veículos, mas pode ser uma saída. Para quem precisar voltar do litoral para a região dee quiser evitar a SC-418, pode optar pela BR-280, por- Autopista Litoral Sul (0800 725 1771)- Autopista Litoral Sul (@Arteris_ALS)- Polícia Rodoviária Federal (@PRF191SC)- Waze- Google Maps