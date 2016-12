Rodoviária de Joinville registra quedas de energia desde o início da semana

Fim de ano 27/12/2016 | 15h58

Além do forte calor registrado em Joinville durante a semana, os usuários e funcionários de agências e lanchonetes da rodoviária ainda precisam lidar com a queda de energia elétrica que acontece desde a última segunda-feira. Segundo informações de trabalhadores do terminal, foram registradas pelo menos cinco interrupções na segunda e outras três nesta terça-feira.



Segundo Eugênio Vieira, proprietário da empresa Eucatur, a maior preocupação é com os equipamentos usados no atendimento aos clientes, como computadores e impressoras, que podem queimar com as quedas de energia. Ele conta que as interrupções duram entre cinco a dez segundos.



— A moça de outra empresa ligou para a Celesc e eles informaram que o gerador da rodoviária não aguenta. Acho que isso acontece mais porque as agências estão com muitos aparelhos de ar-condicionado ligados — opina.



Outras três agências foram procuradas pela reportagem, mas não quiseram se pronunciar oficialmente. Apesar de demonstrarem descontentamento com a situação, os atendentes disseram que o assunto deveria ser tratado com a administração da rodoviária. Apenas um funcionário de uma empresa afirmou que a preocupação também é que o problema afete o atendimento ao público.



Além das agências de transporte, as lanchonetes também têm preocupação com o armazenamento das bebidas e alimentos, que podem estragar com a falta de refrigeração. A Prefeitura de Joinville ainda não se pronunciou sobre o problema registrado no terminal rodoviário.