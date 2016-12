Proposta de reforma trabalhista traz avanços, diz Fiesc

Livre Mercado 25/12/2016 | 14h02

As mudanças nas relações trabalhistas propostas pelo governo federal agradaram a Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc). Na avaliação da entidade, elas trazem maior segurança jurídica e podem abrir caminho para a geração de emprego. A Fiesc acredita também no crescimento da competitividade, na melhoria do ambiente para negócios e na abertura do caminho para a retomada das contratações sem diminuir ou eliminar os direitos do trabalhador.

– Isso é especialmente importante num cenário de forte crise, como o atual, em que mais de 12 milhões de brasileiros estão sem emprego. A excessiva rigidez da legislação em vigor contribui para agravar esse cenário – diz o presidente da Fiesc, Glauco José Côrte.

Reivindicação antiga da entidade, a valorização das negociações entre empregadores e empregados é um dos aspectos mais importantes propostos pelo governo, avalia Côrte. Segundo ele, Santa Catarina é o único Estado do País com mínimo regional definido por meio de negociação.

O presidente da Fiesc destaca também outras propostas do pacote, como a flexibilização da jornada de trabalho.

– O intervalo menor pode permitir que trabalhadores tenham folga aos sábados. Mas até hoje, mesmo quando a redução era prevista em acordo ou convenção coletiva, atendendo a requisitos como disponibilidade de restaurante funcional, as empresas estavam sujeitas à notificação – observa Côrte.

A ampliação da possibilidade de fracionar as férias é outro exemplo de avanço, pois a atual rigidez prejudica tanto empregados quanto empregadores. A indústria também apoia a decisão de prorrogar o agora denominado Programa Seguro-Emprego (PSE). O mecanismo, que permite reduzir jornada e salários em momentos de adversidade econômica, preserva o poder de compra de parte dos trabalhadores e estimula a retenção de profissionais qualificados pelas empresas.



Cooperativas

O Sistema Cecred, formado por 14 cooperativas de crédito em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, atingiu a cifra de R$ 5 bilhões em ativos neste mês. O indicador representa o total de recursos por elas administrados, que teve crescimento de 24% durante o ano de 2016. O presidente do Sistema Cecred, Moacir Krambeck, afirma que a marca é uma conquista das 14 cooperativas filiadas, inclusive da Acredicoop, presente em Joinville com a soma de mais de 18 mil cooperados, número que representa um crescimento de 16% na cooperativa em relação ao ano passado.



Expansão

A Bebidas Fruki, que tem sede em Lajeado (RS), vai expandir sua atuação para Santa Catarina. A empresa atende exclusivamente ao mercado do Rio Grande do Sul com sua linha de refrigerantes, suplementos energéticos e água mineral.

– Sempre recebemos muitas solicitações para ampliar nossa área de atuação para o Estado vizinho. Acreditamos que seremos muito bem recebidos pelos consumidores catarinenses e, tudo dando certo, já temos planos de expansão a partir de 2018 – destaca o diretor comercial da Fruki, João Carlos Miranda.



Ainda dá tempo



Como de costume, o brasileiro vai deixar para fazer as compras na última hora. Ontem de tarde, o movimento em alguns supermercados de Joinville era bem tranquilo. Neste sábado, entretanto, a cena deve mudar, especialmente nas primeiras horas do dia.



Agemed

A Agemed, que hoje figura entre as 40 maiores operadoras de planos de saúde do País, lançou o Clube de Vantagens. Beneficiários cadastrados no programa podem indicar interessados em adquirir planos de saúde e ganham pontos quando a negociação é concretizada. Os pontos acumulados são armazenados e convertidos em créditos para compras e pagamentos.



Confiança

O Índice de Confiança da Construção (ICST) da Fundação Getulio Vargas recuou 0,8 ponto atingindo 71,6 pontos em dezembro, o menor índice desde julho deste ano, quando foi registrado 70,7 pontos.

– A persistência de um nível de atividade ainda fraco e um ambiente com incertezas influencia as percepções dos empresários, fazendo com que predomine uma visão pessimista quanto à possibilidade de estancamento da crise no curto prazo – observa Itaiguara Bezerra, coordenador da sondagem da construção da FGV/IBRE.



Novas embalagens

A Cafeeira Garibaldi, de Itajaí, escolheu os serviços da Entre Gestão & Design, de Joinville, para o design das embalagens de 500 gramas e de um quilo oferecidas em três linhas: tradicional, superior e gourmet. Chama a atenção o processo de criação utilizado pelos designers: a ilustração que toma conta de mais da metade da embalagem foi feita a partir de um esboço usando o pó de café como base. A Garibaldi é um centro de excelência quando o assunto é uma das bebidas preferidas dos brasileiros, oferecendo espaço de cafeteria, cursos, assistência técnica, máquinas e, claro, cafés de alta qualidade.



