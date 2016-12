Prefeitos e vereadores tomam posse neste domingo no Norte de SC

Política 30/12/2016 | 18h41

Os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos tomam posse dos cargos neste domingo para a gestão 2017-2020. "AN" traz informações sobre as cerimônias abertas ao público nas cidades do Norte de Santa Catarina e quem serão os nomes para administrar os municípios a partir de 1º de janeiro.



JOINVILLE



A posse do prefeito Udo Döhler, do vice-prefeito Nelson Henrique Coelho e dos 19 vereadores que assumem o mandato para os próximos quatro anos acontece a partir das 17 horas, em sessão solene no plenário da Câmara de Vereadores de Joinville. Em seguida, ocorre a eleição do presidente e da mesa diretora da Casa, que chega à 18ª Legislatura.



Os eleitos em outubro voltam a se reunir após a diplomação, que ocorreu no último dia 19 e atestou que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e estão aptos para tomar posse.



Prefeito: Udo Döhler (PMDB)

Vice: Nelson Henrique Coelho (PMDB)



Vereadores:

- Fernando Krelling (PMDB)

- Rodrigo Fachini (PMDB)

- Richard Harrison (PMDB)

- Roque Mattei (PMDB)

- Adilson Girardi (SD)

- Cláudio Aragão (PMDB)

- Ninfo König (PSB)

- Rodrigo Coelho (PSB)

- Lioilson Corrêa (PSC)

- Fábio Dalonso (PSD)

- Wilson Paraíba (PSB)

- Ana Rita da Frada (Pros)

- Pelé (PR)

- Odir Nunes (PSDB)

- Jaime Evaristo (PSC)

- Maurício Peixer (PR)

- James Schroeder (PDT)

- Tânia Larson (SD)

- Natanael Jordão (PSDB)





JARAGUÁ DO SUL



O prefeito Antídio Lunelli, o vice-prefeito Udo Wagner e os 11 vereadores eleitos em Jaraguá do Sul tomarão posse dos cargos a partir das 17 horas. O evento está marcado para o Grande Teatro da Sociedade Cultura Artística (Scar). Os eleitos já foram diplomados para o mandato 2017-2020 pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) em 14 de dezembro na Câmara de Vereadores.



Prefeito: Antidio Lunelli (PMDB)

Vice: Udo Wagner (PP)



Vereadores:

- Anderson Kassner (PP)

- Natália Petry (PMDB)

- Rogério Jung (PMDB)

- Marcelindo Carlos Gruner (PTB)

- Pedro Garcia (PMDB)

- Celestino Klinkoski (PP)

- Eugênio José Juraszek (PP)

- Ademar Braz Winter (PSDB)

- Ronaldo de Souza (PSD)

- Arlindo Rincos (PSD)

- Isair Moser (PSDB)



SÃO FRANCISCO DO SUL



A posse do prefeito Renato Gama Lobo, do vice-prefeito Walmor Berreta Junior e dos nove vereadores de São Francisco do Sul para os próximos quatro anos de mandato ocorre a partir das 17 horas no Cine Teatro 10 de Novembro. Eles foram diplomados no último dia 15 em solenidade realizada no Fórum da cidade.



Prefeito: Renato Gama Lobo (PSD)

Vice: Walmor Berreta Junior (PSD)



Vereadores:

- Álvaro da Farmácia (PPS)

- Chris Manão (PMDB)

- Odair - Oda (PSD)

- Duca do Sindicato (PP)

- Dodô (PMDB)

- Dioclesio (PP)

- Tuta (PP)

- Edinho da Casa Azul (PSD)

João do Gás (PSC)



ARAQUARI



O prefeito Clenilton Carlos Pereira, o vice-prefeito Ludgero Jasper Junior e os 13 vereadores eleitos em outubro vão tomar posse dos cargos a partir das 17 horas na Câmara de Vereadores de Araquari. Em seguida, às 20 horas, acontece a cerimônia de transmissão do cargo do prefeito em exercício, João Pedro Woitexem, para o novo chefe do Executivo. O evento ocorre no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC), às margens da BR-280. Durante a cerimônia, também haverá a posse de 12 secretários municipais da nova gestão, além de dois presidentes de fundações, dois subprefeitos e a chefe de gabinete.



Prefeito: Clenilton Carlos Pereira (PSDB)

Vice: Ludgero Jasper Junior (PR)



Vereadores:

- João do Porto (PMDB)

- Liniquer Paulini (PPS)

- Cris Bertelli (PMDB)

- Osmar Paranazinho (PSD)

- Emerson (PMDB)

- Celio Gomes (PR)

- Adelir (PSDB)

- Silvio (PSD)

- Márcio Bolinha (PSDB)

- Cardoso (PMDB)

- Altair Tobias (PSDB)

- Delei (PSDB)

- Sid do Itinga (PSB)



SÃO BENTO DO SUL



A posse do prefeito Magno Bollmann, do vice-prefeito Marcio Dreveck e dos dez vereadores para a 18ª Legislatura da Câmara de São Bento do Sul vai acontecer a partir das 17 horas na Sociedade Ginástica e Desportiva São Bento. Eles voltam a se reunir após a diplomação, realizada pela Justiça Eleitoral no último dia 16.



Prefeito: Magno Bollmann (PP)

Vice: Marcio Dreveck (PP)



Vereadores:

- Marco Redlich (PP)

- Claudiomar Wotroba (PP)

- Paulo Zwiefka (PSB)

- Peter Kneubuehler (PP)

- Nivaldo Bogo (PMDB)

- Fernando Mallon (PMDB)

- César Godoy (PSB)

- Edi Salomon (PP)

- Jaime de Lima (PSDB)

- Jairson Sabino (PSDB)