"Os detalhes da vida são o que nos move em direção ao inacreditável"

Inspiração 29/12/2016 | 15h24

Todo fim de ano, é inevitável tirar um tempo para olhar para dentro e para o que passou. O grande X da questão é que o ser humano tende a procurar suas falhas em vez de suas virtudes. Logo, a gente acaba pensando mais no que deu errado e não no que foi maravilhoso, do mesmo jeito que procuramos defeitos em frente do espelho em vez de enxergarmos o brilho dos nossos olhos.



2016 foi um ano ótimo, em muitos sentidos. Foi o ano que eu pari meu primeiro “bebê”, pequenino e rosinha, um grudezinho chamado Chiclete pra Guardar pra Depois. A sensação de lançar um livro físico é indescritível, é como materializar o perfume dos sonhos. Também participei de uma antologia de contos nacional e lancei meu primeiro romance, Allegra: Antes do Play, em e-book – isso sem contar as dezessete palestras que fiz nas escolas para os adolescentes, discutindo a mídia e o corpo feminino.



Você pode me dizer: “Ah, mas seu ano foi bom, o meu é que foi uma porcaria.” Pode ser verdade. Há coisas que fogem do nosso controle. Quem pode dizer que fios são esses que amarram os fatos dos destinos uns nos outros? Ainda assim, todos os frutos que eu colhi em 2016 começaram a ser plantados muito antes de o ano nascer.

Não dá para a gente esquecer: o plantio é opcional. É você quem escolher se vai arregaçar as mangas num dia de sol esturricante e lavrar a terra, para depois regá-la com o suor do seu trabalho, ou se vai para casa, se enfiar num ambiente com

ar-condicionado, regado a Coca-Cola geladinha e pipoca em frente à TV. Igualmente, é preciso ter como mantra: a colheita é obrigatória. Ninguém colhe o que não foi plantado, e não dá para plantar bananas e esperar cerejas vermelhinhas.



Como fazer 2017 ser melhor



Plantar dá trabalho, exige esforço, comprometimento e uma pitada de sorte. Sim, sorte. Porque há vezes em que você segue todos os procedimentos, se empenha, trabalha duro e com constância e, num lampejo de azar, as nuvens negras se aglomeram sobre seu terreno trabalhado e exterminam qualquer broto de esperança. Mas isso não pode impedi-lo de acreditar: às vezes, um lance de azar é o suficiente para nos fazer corrigir um detalhe que não teríamos percebido se tudo tivesse continuado. E os detalhes da vida – ah, os detalhes – são o que nos move em direção ao inacreditável.



O ano que termina foi mil maravilhas? Não. Teve maremotos furiosos e praias de calmaria, enquanto eu velejava meu barco e manejava as velas como podia. Assim como uma máquina de monitoramento cardíaco, a vida precisa de altos e baixos – as linhas retas e constantes indicam a morte. O importante não é quantas vezes a gente se encontra no baixo, mas sim a força para voltar a subir.



Quando 2016 terminar, quando o relógio badalar o último segundo do ano, quero olhar para frente e perceber que, embora haja muito o que fazer, embora a terra precise de mais adubo e novas sementes, embora o suor no rosto atrapalhe a visão, os frutos só poderão ser colhidos se eu continuar a plantar. Feliz plantio novo!