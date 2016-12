Joinville registra sensação térmica de 48ºC na segunda-feira

Calor 27/12/2016 | 10h24

Definitivamente, o verão chegou em Joinville. Na segunda-feira, pós-Natal, os termômetros da cidade chegaram a marcar 35,5ºC. Essa foi a temperatura medida em estações meteorológicas protegidas de raios solares, ou seja, sem sombra e interferência de ventos. No sol, o calorão foi bem maior.



De acordo com meteorologista Leandro Puchalski, a sensação térmica chegou aos 48ºC.



Confira como ficaram os termômetros:

Urussanga

Temperatura: 36.8ºC

Sensação térmica: 43ºC

Blumenau

Temperatura: 36ºC

Sensação térmica: 45ºC

Joinville

Temperatura: 35,5ºC

Sensação térmica: 48°C

Botuverá

Temperatura: 35ºC

Sensação térmica: 50ºC

Corupá

Temperatura: 35ºC

Sensação térmica: 48ºC

Florianópolis

Temperatura: 31ºC

Sensação térmica: 40ºC



A terça-feira será outro dia quente em Santa Catarina. O calor chega aos 29°C na Serra e aos 34°C em cidades do Oeste, Sul do Estado e na Grande Florianópolis. Segundo a central de meteorologia da RBS, o dia esquenta ainda mais no Vale do Itajaí - locam onde os termômetros podem marcar entre 38°C e 40°C.

Além do calor, a chuva novamente chega ao Estado. Devido a frente fria que chega ao longo dessa terça-feira, há risco também de temporais, com raios, trovoadas e até mesmo rajadas mais fortes de vento.

— O que faz as temperaturas subirem já no período da manhã é um sistema pré-frontal, um ar mais quente que antecede a passagem de uma frente fria — explicou a meteorologista da Bianca Souza.

Já nos próximos dias, a condição do tempo muda. As nuvens devem predominar e a chuva cai a qualquer hora do dia. No entanto, as temperaturas continuam altas e se aproximam dos 28°C a 30°C à tarde.



LITORAL NORTE: máxima de 35ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO NORTE: máxima de 31ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 34ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 33ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 36ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

LITORAL SUL: máxima de 37ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com aumento de nuvens

Noite: Encoberto com chuva

PLANALTO SUL: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

MEIO OESTE: máxima de 28ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

OESTE: máxima de 29ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva

EXTREMO OESTE: máxima de 32ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Encoberto com chuva

Noite: Encoberto com chuva