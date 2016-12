Joinvilenses estão de olho na bolada milionária da Mega-sena da Virada

Loterias 27/12/2016 | 16h56

Tem muito joinvilense de olho no prêmio da Mega-sena da Virada. A bolada foi inicialmente estimada em R$ 200 milhões, mas já está em R$ 225 milhões e ainda pode aumentar até o fim de semana. A corrida às agências lotéricas da cidade começou nesta segunda-feira.



— Já marquei os números da sorte, mas tem uns aleatórios também — diz o apostador Mário Serpa. Ele fez questão de se concentrar em cada aposta e já pensa no prêmio.



— É tanto dinheiro que dá para sustentar três gerações da nossa família — diz, entusiasmado.



Confira as notícias de Joinville e região.



O sorteio da Mega-sena da Virada será realizado na véspera do Ano-novo, a partir das 20h, com transmissão ao vivo pela TV. O prêmio não acumula. Se não houver ganhador na faixa principal de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, ou, sucessivamente, entre os ganhadores da quadra.

Nesta semana não há sorteio da Mega-sena tradicional. Todas as apostas feitas concorrem ao prêmio da Mega da Virada, inclusive as registradas em bilhetes comuns da Mega.



— Já começou o movimento. Nesta semana deve ser mais intenso — diz Daiane Pertile, gerente de uma lotérica no bairro América.



Uma das opções de aposta são os bolões, que aumentam as chances dos apostadores que não têm muito dinheiro para investir e não se importam em dividir o prêmio.



— Há várias opções de bolão. Basta chegar no caixa, escolher a modalidade e pedir a aposta — diz Frank Sassaki, gerente de outra lotérica, no Centro.



As apostas custam a partir de R$ 3,50 e podem ser feitas até as 14h do dia 31 de dezembro, em qualquer lotérica do País. A Mega da Virada é considerada a mais popular das loterias especiais da Caixa e teve sua primeira edição em 2009. Na ocasião, dois ganhadores dividiram o prêmio de R$ 144,9 milhões.



Alguns milionários de Joinville:



20 de agosto de 2008

Apostador de Joinville ganhou com uma "surpresinha". Embolsou R$ 14,4 milhões.



9 de junho de 2015

Um apostador de Joinville ganhou sozinho mais de R$ 4 milhões na Quina.



13 de janeiro de 2014

Apostador de Joinville ganhou R$ 8,5 milhões da Dupla Sena.