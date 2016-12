Infraero libera pista do Aeroporto de Joinville

Atenção 30/12/2016 | 10h20

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) desinterditou no começo da madrugada desta sexta-feira a pista do Aeroporto de Joinville.



A pista havia sido intereditada na tarde desta quinta-feira por causa de danos na pavimentação.



Confira mais notícias sobre Joinville e região



Uma equipe a equipe da Latina Manutenção – empresa do grupo Arteris, do qual faz parte da Autopista Litoral Sul, concessionária da BR-101 —, a pedido da própria Infraero passou parte da tarde e da noite fazendo reparos na pista. O trabalho foi realizado em caráter emergencial.



Segundo a assessoria de imprensa da Infraero, em Brasília, a pista foi liberada por volta de 00h20, depois de uma vistoria feita pelos técnicos da Infraero.



Os dois voos previstos para a manhã desta sexta-feira — um da Tam e outro da Gol, ambos para Congonhas (SP) — decolaram noramalmente.



Outros dois voos que partiram de São Paulo e pousariam entre 7h e 9h também foram finalizados normalmente.



Os voos da tarde para Congonhas (14h03, da Tam; 17h45, da Gol; e 19h13, da Tam) estão previstos. Nesta quinta, quatro chegadas e três partidas precisaram ser canceladas devido à interdição.



Confira os contatos para informações:



Gol

0300 115 2121

TAM

0300 777 2000

Azul

0800 887 1118