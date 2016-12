"É sempre preciso estar atento para as alegrias e belezas que se apresentam diante dos olhos"

Como fazer 2017 ser melhor 29/12/2016 | 15h33

Doutor João Marcos, aqui estão as correspondências recebidas hoje – com isso, a funcionária colocava sobre minha mesa uma pasta transparente com documentos. Eu tinha acabado de retornar de uma inspeção junto à carceragem da delegacia de polícia, onde havia avaliado as celas em que ficam pessoas presas em flagrante, que aguardam condução à Justiça para audiência de custódia e definição sobre se responderão ao processo em liberdade ou presas provisoriamente. O ambiente havia melhorado, já não estava mais tão úmido e abafado. Ainda assim, eram necessários mais ajustes, a começar pelo saneamento.



Essas melhorias eram importantes tanto para os presos quanto para os agentes policiais que no local exerciam seu mister. Trabalha-se melhor num ambiente saudável. Fiz a inspeção com rapidez. Era o último dia de expediente e o ritmo na unidade judicial era frenético. Uma vara de execuções penais numa cidade do porte de Joinville é, por si só, bastante movimentada. Porém, o movimento nesta época dobra, pois no final de ano as pessoas tentam resolver muitas situações que ficaram pendentes nos meses anteriores, e isso em todas as searas. Para aquele dia específico, eu havia procurado imprimir na equipe um ritmo célere, mas cadenciado.



Ao mesmo tempo em que as decisões e atos precisavam de maior agilidade, nada podia ser feito com açodamento, sob pena de se incidir em erros numa área muito sensível, que é a da liberdade ou prisão de uma pessoa. E assim foi. Conforme disciplinava a lei, livramentos condicionais foram concedidos, progressões de regimes estabelecidas, alvarás de soltura provenientes da Justiça de outras comarcas cujos réus estavam presos em Joinville cumpridos. Mas também muitos “nãos” tiveram que ser ditos e muitas liberdades negadas, porque a lei também assim previa e as regras precisavam ser obedecidas.



Todo esse vaivém pode levar o público a acreditar que os corredores da burocracia apanharam a Justiça e automatizaram seus homens e mulheres. Mas não: os processos que transitam entre o gabinete e o cartório sempre vêm com as cores humanas e os dramas existenciais bem marcados. São vidas que dependem das diligências dos dedicados funcionários e que esperam minha assinatura, uma assinatura que às vezes parece ser feita com uma caneta muito pesada, que traz em seus traços as curvas e retas de anos da história de alguém.



Então, se há um trabalho que não cede à burocracia da insensibilidade é esse da vara de execuções penais. E isso tem um preço, o preço de poder se deixar abater, de adoecer n’alma e não mais acreditar ser possível um mundo melhor. São tantos os desafios, são tantos os esforços para mostrar a todos que no sistema de justiça criminal apenas com o cumprimento das diretrizes constitucionais e dos tratados internacionais de direitos humanos pode-se buscar uma vida mais solidária, não violenta e ética. Por isso, é sempre preciso estar atento para as alegrias e belezas que se apresentam diante dos olhos. Porque elas aparecem.



Entre as correspondências recebidas, havia uma cartinha, escrita à mão, numa letra trêmula, em uma pequena folha de papel. “Jlle, 19/12/2016. Excelentíssimo Senhor Juiz João xxxxxx Marcos Bugue (sic). Que Deus ilumine seus caminhos e seus pensamentos, que a sua mente e seu coração tomem decisões que venham a engrandecer o nome de Jesus. Ass: uma mãe.”



Chamando-me de “Bugue”, essa carta resumiu as demais recebidas durante o ano e foi para mim um lindo presente, um oásis de esperanças para um juiz das execuções penais. Com a simplicidade do que é sincero e o afeto que só as mães sabem transmitir, sua grandeza emocionou e comprovou: estamos no caminho certo.