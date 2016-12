"É preciso esperar, persistir, resistir, e mesmo sem entender ou compreender o sentido dos acontecimentos, não desanimar"

Inspiração 29/12/2016 | 15h40

Uma jovem, criada e educada em uma tradicional família religiosa no interior do Oeste catarinense, tinha como sonho de vida ser freira. Já noviça, em Curitiba, percebe que tem dificuldades de visão e, após exames médicos, é constatada uma doença degenerativa que lhe deixaria totalmente cega. Devido a esta enfermidade, é dispensada do convento, e seu sonho de servir a Deus na vida religiosa termina. Retornando para sua família, com uma perspectiva desanimadora com relação à visão, encontra o amor da vida na pessoa de um jovem agricultor. Casam-se e, em cinco anos, Deus lhes concede a graça de terem seis filhos, uma vez que em uma das gestações nascem dois meninos, gêmeos univitelinos.



Quando o mais velho dos filhos tinha seis anos e a mais jovem, um ano, a doença degenerativa da visão chega ao seu auge e deixa esta mãe e esposa totalmente cega, impossibilitada de ver seus filhos, de realizar os deveres de casa para ajudar na criação da família, que vive na agricultura de forma muito humilde. Poderíamos dizer que esta jovem mãe teria todos os motivos para desanimar, para perder a fé, pois não lhe foi dada a possibilidade de servir a Deus no convento, lhe é dada uma família e lhe é tirada a visão para criar e cuidar dos filhos.



Mas muito pelo contrário, mantém a fé como âncora da vida. Diariamente em oração com a família, realiza, apesar de toda dificuldade da escuridão total, as atividades de mãe, esposa e responsável pelo lar. Alimenta sonhos em seu coração, cultiva amigos, semeia a paz, testemunha o amor, permanece fiel e temente a Deus. Passados quase trinta anos, talvez sem entender bem o que Deus deseja com toda esta situação, esta mãe tem a alegria de participar da ordenação sacerdotal de seus filhos gêmeos.



E neste dia, de forma clara, diz: “Hoje, entendo o que Deus queria de minha vida. Se o mesmo me desse a escolher enxergar ou ter dois de meus filhos padres, eu escolheria a alegria de doar à Igreja estas duas vidas!”



Foram necessários longos anos de muito sofrimento e dúvidas para que, em um determinado momento, se encontrasse parte das respostas da vida! Não importa o tempo que leve, não importa o tamanho da dificuldade que a vida apresente, quando confiamos em Deus, quando alimentamos nossos sonhos, quando procuramos viver o amor e desempenhamos da melhor forma possível nossa missão, as respostas e o resultado acontecem! Esta mulher é minha mãe e esta crônica existencial é parte da minha vida! Partilho com todos para que possamos refletir o quão importante é jamais desanimar, manter a confiança em Deus e a serenidade do coração.



Vivemos em um momento da história em que, entre tantos desafios, percebo muito forte o imediatismo, ou seja, desejamos soluções rápidas, resultados imediatos, respostas na hora... E em nossa existência, em nossa história existencial, muitas vezes é preciso esperar, persistir, resistir, e mesmo sem entender ou compreender o sentido dos acontecimentos, não desanimar na missão. Lá no final de tudo, quem sabe as coisas se esclareçam e possamos perceber que de alguma forma é Deus que guia nossos passos e seus projetos nem sempre são os nossos, sua vontade é muito mais sábia do que muitas vezes conseguimos em determinado momento da existência compreender!