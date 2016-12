"É pelos instantes felizes que lutamos, que suportamos mais um dia, que esperamos o amanhã chegar"

Inspiração 29/12/2016 | 15h46

Vamos ser sinceros, dileto leitor: é difícil imaginar um 2017 promissor. As pistas deixadas pelo ano que passou formam uma barreira sem janelas que nos impede de ver o que há de bom do outro lado. E se há de fato, reluz como miragem, um oásis verde que se transforma em areia quando ao alcance da mão. Me perdoe o pessimismo exacerbado. Culpe esses 12 meses letais para almas leves e corações puros. Tempos de desastres por todos os lados – no esporte, na política, nas artes, na segurança, na economia, na saúde, até na razão que nos diferencia dos bichos. A cordialidade entrou em coma, o bom senso morreu de vez. Pessoalmente, este que escreve viu nuvens negras pairando e demorarem para arredar o pé. O que vingou foi o medo: qual será a má notícia, o escândalo, a tragédia de amanhã?



Tudo isso, leitor, mina a moral, concorda? Nossos pensamentos acabam se voltando para uma espécie de “lado negro da força”. Passamos a ver um Darth Vader em cada esquina, tramando uma nova investida contra a nossa índole natural de esperar o melhor. Não há perigo iminente, mas, sim, o risco de que a visão turve diante de tanto golpe baixo – seja uma grande catástrofe, seja uma pequena decepção – e pensemos que não haja nem túnel para ver, quanto mais a luz no final dele. Assim, largamos mão desse negócio de ser otimista. Melhor pensar que 2017 será tão ruim quanto seu antecessor e ficar feliz se isso não concretizar.



Mas, espere, tem algo errado nesse raciocínio, ainda que faça todo o sentido esperar um novo ano carregado de dificuldades. Que eu, você, o mundo estão ferrados, não resta dúvida, mas entregar os pontos fácil assim me parece traição ao próprio instinto de sobrevivência que fez a humanidade chegar, milagrosamente, ao século 21.



É preciso jogar um pouco mais duro com essa falta de perspectiva, com essa fatalidade toda, nem que seja para o bem da nossa saúde mental. Não fosse assim, eu teria me jogado sob as rodas de um ônibus ao saber que minha filhinha tinha uma doença grave, no começo de 2016. Ou então me enterrado a sete palmos na terra arrasada em que fui atirado de uma hora para outra. Seria mais simples do que a outra opção: cavar um buraco com as mãos até a superfície. Na subida, continuei vendo lama e escuridão, mas em algum momento o sol deu as caras.



Como fazer 2017 ser melhor



Mas não é sempre que existe uma saída. A vida não é feita de finais felizes, e ela vive dando motivos – às vezes por um ano inteiro, né 2016? – para imaginar que o futuro é um acúmulo de trivialidades e desgraças com uns raros momentos luminosos. E quem dirá que 2017 não será desse jeito, com cara de emboscada? Pode ser, mas é pelos instantes felizes que lutamos, que suportamos mais um dia, que esperamos o amanhã chegar. São as raras ocasiões em que tudo parece no seu devido lugar que dão real significado à vida, e é por desejar uns golinhos a mais delas que a vontade de ficar é maior do que ir embora. É tanto motivo para dar meia volta, mas é tanta coisa que faz arrancar a última folhinha do calendário e gritar: “Vem pro pau, 2017!”.