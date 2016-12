Duas pessoas mortas em confronto com a PM após perseguição em Joinville

Violência 30/12/2016 | 11h04

A Polícia Miliar de Joinville informou que duas pessoas foram mortas e uma ficou ferida durante um confronto na madrugada desta sexta-feira na zona Oeste da cidade.

Segundo a PM, durante uma ocorrência, quatro homens teriam fugido pela BR-101.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



A PM foi chamada para impedir a tentativa de arrombamento de caixas eletrônicos e da própria agência da Caixa Econômica Federal no bairro Vila Nova. Os ladroes quebraram os vidros da agência e furtaram malotes e uma impressora do local.

Eles perceberam a chegada da PM e fugiram pela BR-101 em direção a Florianópolis.

Quando eles chegaram perto ao viaduto que dá acesso ao bairro Nova Brasília, os quatro teriam entrado num matagal que fica entre a garagem da empresa Gidion e a rodovia.

Dos deles acabaram sendo mortos, um ficou gravemente feido e outro fugiu.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) esteve no local e levou os dois corpos. Não há informações sobre a identidade deles.

Segundo a PM, as duas armas usadas pelos bandidos foram apreendidas e serão encaminhadas à Polícia Civil. São um revólver calibre .38 e outro calibre .32.

Moradores do bairro Nova Brasília e das proximidades da rua Copacabana ouviram os tiros e foram até o local.