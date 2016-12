Duas mil unidades consumidoras ainda estão sem energia por causa de temporal em Joinville

Clima 28/12/2016 | 09h06 Atualizada em

Pelo menos duas mil unidades (residências ou estabelecimentos comerciais e industriais) continuam sem energia elétrica na manhã desta quarta-feira em Joinville, no Norte do Estado.



Segundo a Celesc, o forte temporal que caiu na noite desta terça-feira deixou mais de 60 mil unidades sem luz.



Duas equipes da Celesc e outras reunindo bombeiros e técnicos da Defesa Civil de Joinville trabalharam durante toda a noite para retirar galhos e árvores inteiras que caíram sobre a rede elétrica.







Na manhã desta quarta-feira, muitas árvores ainda estavam caídas sobre calçadas e ruas da cidade. Na rua Concórdia, bairro Anita Garibaldi, bombeiros retiraram nesta manhã uma árvore que chegou a ser arrancada pela raíz.



Joinville e região têm estragos após chuva, vento e granizo



O temporal que caiu na noite de terça durou cerca de dez minutos e causou uma série de estragos em praticamente todas as regiões da cidade.



Na rua São Miguel, no bairro Boa Vista, um telhado foi arrancado inteiro pelo vento e arremessado por cerca de 70 metros, danificando outras residências.



Defesa Civil



Segundo o relatório parcial da Defesa Civil de Joinville, cerca de 250 casas foram danificadas em todas as regiões da cidade por causa do temporal. Além dos destelhamentos, também há árvores e galhos caídos sobre as residências.



— Vamos trabalhar o dia todo fazendo o levantamento dos estragos e ajudando no que for preciso a população — disse o coordenador Márnio Luiz Pereira, no começo da manhã desta quarta.