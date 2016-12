Defesa Civil e bombeiros montam operação especial para recuperar estragos do temporal em Joinville

Clima 29/12/2016 | 10h43 Atualizada em

Os estragos do forte temporal que caiu na noite desta terça-feira em Joinville, no Norte do Estado, ainda estão dando muito trabalho.



Na manhã desta quinta-feira, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e técnicos da Seinfra se uniram para fazer uma espécie de operação especial.



A recuperação dos locais mais afetados está exigindo o apoio de máquinas pesadas.



É o caso de duas árvores que caíram sobre muros e casas na rua Londrina, no bairro Nova Brasília.



Pelo menos dez pessoas passaram a manhã retirando os troncos com correntes e uma retroescavadeira. O trabalho é lento e precisa ser feito com cuidado, já que os moradores — e todos os móveis e pertences — continuam nas casas.



Um dos moradores, o técnico de máquinas Oziel da Silva Luiz, voltou da praia para acompanhar os trabalhos. Uma das duas árvores caiu sobre a casa dele, destruindo o muro, duas paredes, o telhado e um quarto inteiro.



— Nem sei quanto vai custar para reconstruir. Ainda tem o jogo de quarto do casal. Por sorte não havia ninguém ali. Senão poderia ter sido pior. Os blocos, o telhado e os galhos estão em cima da cama — dizia, enquanto acompanhava o trabalho dos bombeiros.



As árvores, com pelo menos 50 anos e mais de 20 metros de altura foram arrancadas pelas raízes.



— São árvores muito grandes e estavam numa situação que era precária, complicada — disse o coordenador dos trabalhos no bairro Nova Brasília, Nelson Devegili. Ele acompanhou de perto a situação das casas da rua Londrina. Pelo menos três imóveis foram atingidos pelas duas árvores.



Além do trabalho mais complexo como o da rua Londrina — há pelo menos mais duas situações na zona Sul —, há uma série de estragos que devem ser consertados só em 2017. Pontos de ônibus foram destruídos em várias ruas. Não há ainda um levantamento oficial sobre esses estragos.



Em algumas ruas, como a Marquês de Olinda, uma árvore ainda está sobre a pista e o trânsito nem chegou a ser sinalizado. Como não afetou a rede elétrica, nem caiu sobre carros ou casas, ela está entre os estragos leves que serão consertados depois dos casos mais graves.











Joinville e região têm estragos após chuva, vento e granizo