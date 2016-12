Defesa Civil de Joinville alerta para chuvas intensas e ventania nesta quinta e sexta-feira

Clima 29/12/2016 | 13h45

Equipe trabalha na retirada de duas grandes árvores que caíram sobre três casas no Nova Brasília

Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

A Defesa Civil de Joinville divulga comunicado da Epagri/Ciram com alerta para risco de chuvas fortes e ventania nesta quinta e sexta-feira (dias 29 e 30).



Também há risco de temporais localizados, com descarga elétrica, rajadas fortes de vento (acima de 60 km/h) e granizo. Isso porque a massa de ar quente e úmido e sistema de baixa pressão estão influenciando SC.

Nesta quinta-feira, a Defesa Civil e bombeiros montaram operação especial para recuperar estragos do temporal em Joinville. Grandes árvores, com mais de 20 metros de altura, ainda estão caídas sobre muros e casas. Seinfra ajuda com máquinas e caminhões.



Recomendações da Defesa Civil



Tempestades com descargas elétricas (raios), ventos fortes e granizo:

Proteja-se em local abrigado, longe de placas, árvores, postes de energia e objetos que podem ser arremessados.

Se não encontrar um abrigo, agache-se com os pés juntos, com a cabeça encostada em seu peito ou entre os joelhos e as mãos cobrindo suas orelhas ou apoiadas em seus joelhos.

Se estiver na praia, jamais fique na água.

Não olhe para o raio.

Se estiver em casa ou qualquer outro local abrigado, desligue os aparelhos eletrônicos, não use o telefone, fique longe das janelas e lembre-se: o banheiro em alvenaria é o melhor local durante uma tempestade.



Alagamentos:



Evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados.



Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.



Telefones:

199 - Defesa Civil

193 - Corpo de Bombeiros