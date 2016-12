Dá cá sua outra mão e vamos começar 2017 com tudo.

Inspiração 29/12/2016 | 15h39

2016 trouxe consigo uma intensidade incrível. Este ano revelou uma série de sentimentos, revirou nossas certezas e nos fez questionar sobre o que realmente importa.



Ao mesmo tempo, aprendemos uma lição: fomos obrigados a abandonar o que já não interessava, mudamos nossas escolhas ou as fidelizamos ainda mais. Tivemos de reforçar nossa missão no mundo, para o mundo e para todo mundo.



Ontem mesmo, eu já não era a mesma, você já não era o mesmo, o Brasil já não era o mesmo. Encontramos nossa bandeira surrada, familiares, clientes, amigos, fornecedores exaustos, estressados, tristes, preocupados, tensionados, um reflexo da necessidade gritante de transformação.



E a mágica começou. Vi estudante de marketing desenvolver panfletos com sua imagem segurando uma vassoura e oferecer seu serviço de faxina para pagar a faculdade (“Cinderela”, o garoto se apresentava com humor para limpar sua casa), vi gente que só era bom de garfo colando a barriga no fogão para fazer marmita e vender (sucesso absoluto!), vi galera superpoderosa encostada perder a cativa e ganhar em troca uma carta de demissão, abrindo espaço para quem realmente precisa. Vi choro, muito choro. Chorei também.



Pensando melhor, vou corrigir o que disse acima. Eu não vi tudo isso. Eu senti tudo isso. Eu senti grupinhos de desconhecidos pararem no meio da calçada para discutir maneiras de fugir da “crise”; eu senti gente calada e passiva pulsando por mudança nas ruas; eu senti a lágrima quente e incrédula escorrendo no rosto de quem perdeu o emprego e também o joelho de quem perdeu a empresa golpeando o chão. Eu senti sonhos falecerem na garganta. Mas eu senti outros sonhos, antes acovardados, nascerem gritando. Isso foi lindo. Eu senti por ti, por mim e pelo outro.

Eu senti que sem ti eu não sou nada!



Nunca fomos tão o outro. Nunca fomos tão sentimento. Nunca fomos tão Ser Humano. Passamos a olhar mais ao nosso redor, a criar mais comunidades de troca de ideias, a dividir os gastos e os louros em comunidade, fizemos parcerias mil para dar conta do recado. Aprendemos na dura prática a valorizar o mínimo e dar o máximo.

É, amigo, levamos uma bordoada de verdade no último ano. Tivemos de aprender o que realmente importa.



Concluímos juntos, com isso, que o importante é cuidar do nosso maior ativo: o ser humano. O ano reforçou a necessidade de fortalecer a pessoa que você é! Porque eu me fortaleço ao fortalecer você.



Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos em 2016. Nossa aula foi dura, cansativa, um supletivo cheião de notas vermelhas. Vamos nos recuperar.



O sinal bateu. Já é 2017. Coloco meu caderninho embaixo do braço para não esquecer do aprendizado: sem ti eu não sou nada.



Dá cá sua outra mão e vamos começar 2017 com tudo.