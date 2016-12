ContaAzul abre 11 vagas para profissionais com base em Joinville

Livre Mercado 22/12/2016 | 07h11

A ContaAzul, startup que é líder nacional em sistemas de gestão online para micro e pequenas empresas, está contratando profissionais para trabalhar em Joinville. No momento, são 11 vagas para as áreas de atendimento ao cliente, vendas, marketing, produto e engenharia de software.



Os interessados em participar da seleção devem acessar o link www.contaazul.com/vagas. Até o início de 2017, mais nove vagas serão abertas, diz o gerente de comunicação corporativa e branding, Leonardo Camacho.



Só neste ano, a empresa contratou 75 colaboradores. O crescimento de receita da startup joinvilense está próximo dos 100%, com média de 1,5 mil novos clientes pagantes por mês.



– Estamos aqui para ajudar o empreendedor a ter mais chances de sucesso. Considerando que as pequenas empresas brasileiras geram 30% do PIB nacional e respondem por 50% dos empregos formais no País, pode-se dizer que ajudar essas pessoas é também ajudar o Brasil – afirma Vinicius Roveda, CEO da empresa.



Fundada em 2011, a ContaAzul oferece um sistema de gestão 100% online (na nuvem) para micro e pequenos negócios. Conforme Camacho, os planos comercializados variam de R$ 39 até R$ 279 por mês. O mais procurado, informa ele, é o que custa R$ 139 mensais.



– Depende muito do que o cliente precisa. A ContaAzul dá todo o suporte necessário a um custo acessível. Só para se contratar um servidor, o gasto aproximado é de R$ 30 mil. Então, para o pequeno empreendedor, o nosso serviço vale muito a pena – explica Camacho.



A ContaAzul projeta para 2017 um novo salto de crescimento, também na faixa dos 100%. Nesse ritmo, é provável que a previsão feita pelo presidente da Associação Brasileira de Startups (ABstartups), Gustavo Caetano, em entrevista à revista Forbes, se confirme. Para ele, a startup joinvilense será a primeira do País a atingir valor superior a US$ 1 bilhão.



Estágio

Quase 4,5 mil candidatos se inscreveram no Programa de Estágio 2017 da Embraco. Desse total, 300 foram convocados para participar das dinâmicas de grupo e 160 foram entrevistados, como parte do processo de seleção. Os 50 estagiários selecionados são estudantes de cursos superiores em áreas afins e vão atuar em diversas áreas da companhia, como recursos humanos, marketing, pesquisa e desenvolvimento, vendas, manufatura e operações.



Festa da cerveja

O Parque de Eventos de Pomerode sedia, entre 12 e 22 de janeiro, a 34ª Festa Pomerana. No local, o público encontrará apenas cervejarias artesanais. Estão confirmadas no evento quatro cervejarias da região: Schornstein, Opa Bier, Wunder Bier e Borck. A expectativa dos organizadores da festa é superar em 20% os 154.372 mil copos de cerveja vendidos na edição passada.



Exposuper

Termina no próximo ano o contrato da Associação Catarinense de Supermercados (Acats) com a Expoville para a realização da Exposuper. A correria dos concessionários para fazer a renovação é grande. Balneário Camboriú e Blumenau querem tirar o evento de Joinville a partir de 2018.



Palestras

Mateus Grzesiak, Christian Barbosa e Leandro Karnal formam o trio que fará palestras magnas durante a Exposuper 2017, na Expoville.



Iluminação 100% de LED

O Grupo Almeida Junior substituiu as lâmpadas fluorescentes do Garten Shopping por lâmpadas de LED, que são mais econômicas e causam menos impacto ao meio ambiente. Incluindo os outros quatro shoppings administrados pelo grupo no Estado, o investimento na substituição das lâmpadas chega a R$ 200 mil.



O colunista Claudio Loetz está de férias e volta a escrever neste espaço no dia 10 de janeiro.