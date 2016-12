Conheça as histórias de quatro joinvilenses que viveram grandes realizações em 2016

Natal de luz 23/12/2016 | 20h53

É tempo de comemorar, mas principalmente de agradecer. Em meio às dificuldades de um ano em que palavras como crise, guerra, corrupção, indignação e pessimismo povoaram as mentes e as vidas das pessoas, alguns joinvilenses conseguiram encontrar motivos para encarar o mundo com esperança e continuar construindo caminhos iluminados.



“AN” conta quatro histórias de gratidão e felicidade. Quatro pessoas que ganharam o grande presente de suas vidas em 2016. Para Vanessa, Jean, Beatriz e Jesus Lucas, 2016 foi um grande presente, que será comemorado neste Natal e para o qual poderão olhar com carinho no futuro.



Para Vanessa, Pedro foi o milagre mais bonito de 2016

Jean conquistou uma promoção e abriu caminhos para trazer a família para o Brasil

Beatriz estudou com bolsa de estudos e agora passou no vestibular dos sonhos