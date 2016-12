Confira quais rios ganharam banheiros químicos nesta temporada em Joinville

Verão 22/12/2016 | 17h51

Os cinco pontos de rios de Joinville mais frequentados por banhistas nos dias de calor ganharam banheiros químicos, que ficarão à disposição até o fim da temporada de verão, no dia 13 de março de 2017. O investimento é de R$ 43,5 mil.

Os equipamentos foram colocados ao lado de pontes e áreas de acampamento e estacionamento nas estradas Quiriri, Rio da Prata e do Pico, todos na região de Pirabeiraba. A iniciativa foi da Prefeitura de Joinville, por meio da Secretaria do Meio Ambiente. É a primeira vez que o serviço é disponibilizado na cidade.



Em cada local, haverá uma cabine masculina e uma feminina. As cabines contam com papel higiênico e foram instaladas perto de áreas de acampamento com água encanada. Como os banheiros foram instalados nesta semana, o primeiro teste deve ocorrer no fim de semana do Natal. A expectativa da Prefeitura é de que, se houver tempo bom, todos os pontos tenham banhistas.



A ideia é um projeto-piloto dentro da área de proteção ambiental (APA) Dona Francisca e tem o objetivo de reduzir a poluição dos rios. Juntamente com os banheiros químicos estão sendo instaladas lixeiras para material orgânico e material reciclável.Os integrantes do conselho gestor da APA e representantes do Ministério Público de Santa Catarina são apoiadores do projeto. No próximo ano, o modelo pode ser levado para outros pontos importantes, especialmente na região do Piraí.









Cuidados na hora do mergulho

Além da preservação do meio ambiente, a Prefeitura também mantém um projeto para garantir a segurança dos banhistas no verão. É o Projeto Piava (Prevenção de Incidência de Afogamentos no Verão em Água Doce). Segundo o bombeiro voluntário Patrick da Rosa, que faz parte do projeto que leva informações às escolas da rede municipal, os banhistas precisam conhecer bem o local onde estão tomando banho.



— Os nossos rios de água doce são muito instáveis. Têm muitas pedras e buracos.

O Piava existe desde 2004 e foi idealizado pela Defesa Civil de Joinville. Ele é realizado por voluntários que sempre auxiliam o órgão em suas ações. Esses voluntários formam o Núcleo de Defesa Civil (Nudec), responsável pela organização e apresentação das palestras.

Atenção

Observar a correnteza e só entrar se perceber que é seguro.

Verificar obstáculos como troncos, galhos e pedras.

Ter informações precisas do local.

Ficar atendo às condições climáticas.