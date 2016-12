Confira as opções de festas de Réveillon na região Norte

Ano novo 26/12/2016 | 18h22

As atrações da virada do ano na região Norte de Santa Catarina incluem shows de bandas, trios elétricos e muito foguetório. Quem ainda não decidiu onde passar o Revéillon, pode conferir um pequeno guia das cidades da região. Tem atrações para quem gosta de festa na praia e até para quem curte balada eletrônica.



Joinville



Fogos no Espinheiros

Quem vai passar a virada em Joinville também poderá curtir show de fogos. A ação é uma iniciativa de João Colombo, o Kiko, do Restaurante Beira Mar. Este será o segundo ano que ele prepara um evento especial para o Revéllion. Assim como no ano passado, Kiko comprou o material para o foguetório por conta própria. Quem quiser assistir é só chegar na rua Prefeito Baltazar Buschle, 3.219, no Espinheiros. O espetáculo, que deve durar cinco jminutos, ocorrerá e, frente à praça.

Barco Príncipe

O barco fará um passeio especial de Ano-novo. O embarco está previsto a partir das 20 horas, no píer do barco, que fica na rua Prefeito Baltazar Buschle, 3.870, no Espinheiros. A saída está prevista para as 21 horas. Roteiro: passeio pela Baía da Babitonga, passando por entre as ilhas, com jantar servido a bordo. A Joinville a Joinville está prevista entre 23h30 e 23h45. No local, haverá queima de fogos e música. O preço para o evento é de R$ 400 por pessoa. Reservas: (47) 3455-4444.

Bistrot Mamma Lu

O Bistrot Mamma Lu aceita encomenda para a ceia de Revéllion. O cardápio pode ser solicitado pelo WhatsApp 98892-9210. O valor varia de acordo com o prato e a quantidade escohidos. As encomendas podem ser feitas taé o dia 29. Os pratos devem ser etirados no dia 31, até as 13 horas. Informações pelo telefone 3439-3050. O bistrot fica na rua Otto Boehm, 592.



Casa 97

Para quem ficar em Joinville, a partir das 22 horas, a Casa 97 (rua Arco-íris, 97, bairro Iririú) terá atrações para a virada, como show especial com Jesus Lucas, a partir das 23 horas. Além disso, os clientes terão mesa de frutas; serviço de bar com drinques; taça de espumante na hora da virada; música e dança. A entrada custa R$ 20. É preciso confirmar previamente a presença no evento para garantir a cortesia – taça de espumante – que será entregue na hora de brindar a virada do ano. A entrada de menores será permitida apenas se estiverem acompanhados pelos pais. Bebidas alcoólicas não serão vendidas a menores de 18 anos. Lotação máxima do espaço é de 120 pessoas. Mais informações: (47) 3227-9537.

Barra Velha

Um show de cores promete tomar conta do céu em Barra velha em dois locais: Praia Central — atrás do Hotel Candeias — e Ilha do Grant. A programação começa às 21 horas, com Show da Virada, que contará com apresentação da Banda Seven e do DJ Hobbs. À meia-noite, será realizada queima de fogos de artifício, por cerca de dez minutos

Balneário Barra do Sul

No noite do dia 31, quem estiver em Balneario Barra do Sul vai poder curtir a virada com trio elétrico na Boca da Barra, a partir das 21 horas, além de curtir a queima de fogos. Na Costeira também haveré festa ao som de trio elétrico e DJ.

Balneário Piçarras

Na praia

A programação de Revéillon traz show com a Banda Hipnose, a partir das 22 horas, e a tradicional queima de fogos à beira-mar. A festa será realizada no Molhe Central.

Bali Hai

A festa da virada no Bali Hai começa a partir das 22 horas e vai até as 7 horas do dia 1º de janeiro. Na programação, queima de fogos shows com Alvaro & Matheus (sertanejo e pop rock) e com Pedro Vitor (sertanejo universitário). Reservas: pelo telefone (47) 8866 8086 ou ingressonacional.com.br. No line up, Fulled Live, Kom.Takt, Tiago Rosa e Ying Yang. Ingressos a R$ 40 (masc) e R$ 30 (fem); para o camarote, R$ 290 (masc) e R$ 190 (fem). O Bali Hai fica na avenida Nereu Ramos, 2.970.



Itapoá

Não haverá programação de virada na praia.

São Francisco do Sul *

Banana Joe

A virada eletrônica do Réveillon 2017 do Banana Joe vai começar às 22h30 e promete festa até as 7 horas do dia 1º de janeiro.

No line up, Ely Marques, Ronas, Plastic Robots, Detuned, Waveback Luke, Angelo Dore, Minimalistc e Akashik. Informações e reservas pelo Whats: (47) 98852-2252. O Banana Joe fica na Estrada do Forte, na praia de Ubatuba. Ingressos à venda no www.oiingressos.com.br.

*Até a tarde desta segunda-feira, a prefeitura não informou se haverá evento na praia.