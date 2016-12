Chuva fina não afasta banhistas das praias do Norte de SC

Clima 30/12/2016 | 15h18

Ninguém arredou o pé da areia nas praias do Norte do Estado nem mesmo quando a chuva fina ficava mais intensa nesta sexta-feira. O penúltimo dia do ano foi de praias lotadas em toda a região.



De óculos escuros, o pequeno Bryan Lucas, de cinco anos, fazia de conta que era o pequeno Buda, brincando na beira da praia de Barra Velha, com a mãe, Edriane Chabat.



Ele mora na zona Sul de Joinville e a família estava pela primeira vez curtindo as praias da cidade vizinha. O medo das filas no trânsito os afastou da BR-280, em direção a São Francisco do Sul.



Para a mãe, o mau tempo não estragou em nada o lazer da família.



— Sabe, é até melhor porque as crianças não param debaixo do gurda-sol. Assim não queima tanto — dizia a mãe, satisfeita com a manhã de chuva na beira da praia.



A turista Janete Chagas viajou com a família e outras nove pessoas de Chapecó, no Oeste do Estado. No fim da manhã, ela deitou na faixa de areia onde as ondas batiam de leve, e ficou ali, cuidando da turma que ia na água.



— Está muito bom aqui. Ano passado fomos para Bombinhas. Mas aqui está bem bom — disse.



E nem quem precisava faturar deixou o mau tempo atrapalhar. O garçon Ruan Ruan Gustavo Moraes percorria a praia de um lado para o outro servindo clientes.



Com um rádio, ele comunicava os pedidos ao restaurante, que fica do outro lado da rua. Depois, era só ir buscar na calçada e servir os banhistas.



— É o primeiro ano que a gente está aqui e não dá pra reclamar. Faz cinco dias que abrimos e os clientes estão gostando do serviço — diz.



Apesar dos acessos ainda irregulares — escadarias ainda estão destruídas e não há rampas de acesso às principais praias — por causa da última ressaca, no fim de outubro, o calçadão, a iluminação e sinalização do trânsito da praia de Barra Velha já estão refeitos.



A Prefeitura deve colocar os banheiros químicos na areia neste sábado, mas não há previsão para a instalação de chuveiros.