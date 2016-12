Carreta roubada carregada com carnes nobres é recuperada em Joinville

Rodovia 28/12/2016 | 17h22

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícias Militares de Santa Catarina, Paraná e São Paulo recuperou na manhã desta quarta-feira, na BR-101, em Joinville, uma carreta roubada carregada com carnes nobres para exportação. A carga é avaliada em R$ 1 milhão.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN,com.br



O veículo VW/19.320, com placas de Pará de Minas (MG), estava sendo monitorado pela Polícia Militar desde São Paulo e foi abordado na Unidade Operacional da PRF em Joinville. Dentro dela, os policiais encontraram um equipamento usado para bloquear o sinal de celular e do rastreador por satélite do caminhão.



Segundo a PRF, o condutor, de 53 anos, confessou que receberia pagamento para levar a carga até Itajaí. Ele tem antecedentes por roubo e receptação e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Joinville. O verdadeiro motorista da carreta ainda está desaparecido, sem realizar contato com a família ou a empresa.