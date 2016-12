Caminhoneiro morre atropelado na BR-280, em Araquari

Trânsito 30/12/2016 | 17h08

Um caminhoneiro de 38 anos morreu atropelado por volta das 10 horas desta sexta-feira no quilômetro 22 da BR-280, em Araquari. O acidente que causou a morte de Rodeslei Aparecido Gauto ocorreu próximo ao posto Sinuelo.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rodeslei estacionou de um lado da rodovia e atravessou para agendar um horário no posto de triagem de caminhões. No retorno ao veículo, ele foi atropelado por um carro.



O motorista do veículo permaneceu no local para prestar os primeiros socorros e os Bombeiros de Araquari encaminharam Rodeslei até o pronto-atendimento da cidade. Ele deu entrada na unidade, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu.