Bombeiros retiram cobra em banheiro de casa em Barra Velha, Litoral Norte de SC

Cidade 25/12/2016 | 15h20

É possível que a cobra tenha entrado no local pelo encanamento do ralo ou do vaso sanitário Foto: Divulgação / Bombeiros de Barra Velha

Um casal de idosos levou um grande susto na última sexta-feira, dia 23. Eles acionaram os bombeiros após encontrarem uma cobra dentro do banheiro de casa, na rua Anselmo Brenaisen, no Centro de Barra Velha, Litoral Norte de SC.



Ao chegarem no local, a equipe dos bombeiros constatou que o réptil não era venenoso e tinha aproximadamente 50 centímetros. É possível que a cobra tenha entrado no local pelo encanamento do ralo ou do vaso sanitário. A cobra foi capturada e solta em seguida em local ermo.





