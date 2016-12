Aceite o que a vida lhe oferece e acredite que em cada situação se revela um aprendizado

Inspiração 29/12/2016 | 15h27

O ano de 2016 foi um tempo de despertar a minha consciência e me perceber como ser humano, com o meu pior e o meu melhor. Em diversos momentos estive desperto, a me ver fazer os mesmos erros e ter que administrar as mesmas consequências, o que me deu o input de querer mudar, fazer diferente e, quem sabe, cometer novos erros, não mais os velhos.



Muitas vezes, o nosso medo do desconhecido nos prende na “jaula do mais do mesmo” e é isso que decidi me empenhar para quebrar em 2017.



O ano vai ser de escutar mais, entender a posição dos outros e a origem dela. Ao invés de comandar decisões, minha meta é fazer perguntas, pois é no caminho das perguntas que surgem as melhores respostas – não necessariamente as minhas respostas ou as minhas ideias, mas, definitivamente, as nossas soluções.



Quero um 2017 de mais sabedoria e paz no coração, onde cada um possa fazer escolhas e entender-se como o único responsável por elas.



Aceite o que a vida lhe oferece – seja sofrimento ou alegria – e acredite que em cada situação se revela um aprendizado. Tenha tempo de contemplá-la, planejar os rumos e comemorar as chegadas, que nada mais são do que simples pit stops na corrida da vida. Será novamente um ano de realizar sonhos e plantar outros novos, que virão pela própria consciência do “eu” mais maduro.



A propósito, quero que em 2017 eu possa estar mais presente em cada momento, sentir o sabor de cada mastigação, o refresco de cada gole. Que eu perceba a presença de cada pisada, de cada contato, de cada aperto de mão e abraço.



Parece ser egoísmo desejar tanto para mim, porém, se o meu eu estiver bem, o que ele vai transmitir aos outros – ao meu próximo – é também uma sensação de bem-estar. Na realidade, de tempos em tempos transbordamos o que está em nosso coração, por isso quero me alimentar de coisas boas, de sentimentos e desejos positivos, pois são eles que eu quero transbordar em 2017.



E, por fim, se Deus me permitir realmente aprender, faço votos que eu possa ensinar e, quem sabe, inspirar outros a também transbordarem o seu melhor, pois só assim cumprirei o mandamento de amar o meu próximo como a mim mesmo.

Desejo ainda que a gratidão seja minha sombra companheira. Sei que por vezes ela se projetará para trás, me empurrando para frente; ou estará ao meu lado, conversando comigo; mas certamente se projetará à minha frente me convidando a seguir adiante.

Pois um coração grato em si só revela a recompensa que faz valer a pena cada dia.