"2017 começa com uma esperança ímpar"

Inspiração 29/12/2016 | 15h30

Dizer que 2016 foi um ano difícil é chover no molhado. No entanto, valem algumas reflexões.Estamos vivendo um processo de transparência que assusta. É triste ver um poder tão corrompido. Nesta seara sobram poucos, incluindo aqui a esfera política, religiosa, empresarial e social. Temos a impressão de que ninguém escapa, que tá todo mundo querendo levar vantagem “em cima dos outros”. Existem algumas exceções é óbvio, mas, de forma geral, a situação é de desalento.



Os povos que mais se desenvolveram foram aqueles que enfrentaram as maiores adversidades. Muitas nações europeias foram arrasadas durante as duas grandes guerras e hoje são potências econômicas.



Se olharmos a história da humanidade, percebemos, sem sombra de dúvidas, que os períodos de conflitos e catástrofes são acompanhados de fases de desenvolvimento sem precedentes.



Leia mais notícias de Joinville e região no AN.com.br



Durante muito tempo ouvi dizer que o Brasil era um país bom para se viver, porque nunca havia passado por agruras tão pesadas como as impostas por uma guerra.

Realmente nunca tivemos confrontos sangrentos. No entanto, temos a nossa própria guerra, que é contra a corrupção e o descaso de nossas autoridades em relação a possibilitar uma vida mais digna à população.



Quem sabe esta transparência que está mexendo com o nosso amado país, seja o início de uma nova era de prosperidade dentro um novo modelo de consciência e desenvolvimento?



Saiba como fazer 2017 ser melhor



A consciência política dos brasileiros de hoje com certeza é diferente. Os movimentos de rua ocorridos neste ano que termina, mostraram um País com uma nova cara. Os desfechos de inúmeros escândalos estão colocando na cadeia personagens que antes se consideravam intocáveis. Eu, por exemplo, nunca havia participado de uma passeata. Somente em 2016 participei de três eventos carregando a bandeira verde a amarela e gritando palavras de ordem.



Rogamos para que a célebre frase de Jô Soares – “A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”– não seja mais uma verdade absoluta.



A lição que fica de 2016 é que passamos por um processo de escândalos sem precedentes, mas também de transparência sem igual. Isto contribuirá de forma significativa para uma mudança de valores em relação à forma de pensar e agir.

2017 começa com uma esperança ímpar. A mesma esperança daqueles que atravessaram o oceano e construíram este magnífico País.



Nossa viagem de 2016 foi pesada. Agora precisamos plantar e construir com muita fé, coragem e os olhos bem abertos.