Vestibular da Anhanguera de Joinville acontece em 11 de março

Educação 07/03/2017 | 11h00

A Anhanguera de Joinville está com inscrições abertas para o Vestibular, com 22 cursos presenciais e 18 cursos de ensino a distância nas áreas de Engenharia, Humanas, Saúde e Tecnologia. Destaque para os novos cursos de graduação em Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia.



A prova acontece em 11 de março, das 14h às 17h30. As inscrições podem ser realizadas, de forma gratuita, até 10 de março, via telefone: (47) 3027-8926, ou na unidade. O edital completo, a lista dos cursos disponíveis e outras informações podem ser obtidas no campus ou no portal: www.anhanguera.com. O primeiro colocado do vestibular (presencial e de ensino a distância) será contemplado com uma bolsa integral de estudos, e o estudante que alcançar a 2ª posição ganhará uma bolsa de 50% de desconto.



Confira os cursos de graduação presencial disponíveis em Joinville:

• Administração

• Recursos Humanos

• Engenharias: Elétrica, Civil, Automação, Mecânica e Produção

• Marketing

• Logística

• Gestão da Produção Industrial

• Ciências da Computação

• Ciências Contábeis

• Pedagogia

• Analise e Desenvolvimento de Sistemas

• Gestão Financeira

• Produção Multimídia

• Biomedicina

• Farmácia

• Fisioterapia

• Enfermagem

• Odontologia

• Psicologia

SERVIÇO:

Vestibular Anhanguera de Joinville

Data: 11 de março (sábado)

Horário: das 14h às 17h30

Site: http://www.vestibulares.br/