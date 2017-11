Ubaldo Balthazar assume como reitor interino da UFSC

Rafael Martini 01/11/2017 | 20h37 Atualizada em

Conselho Universitário da UFSC acaba de ratificar o nome do professor Ubaldo Balthazar como reitor interino até a convocação de novas eleições diretas entre março e abril de 2018. A decisão, conforme antecipou a coluna nesta quarta-feira, será encaminhada ao Ministério da Educação até sexta-feira. O professor Balthazar, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), é o atual decano no conselho universitário e assume a reitoria em substituição a professora Alacoque, que afastou-se para tratamento de saúde.