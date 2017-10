Confira os cursos mais concorridos do Vestibular de Verão 2018 da Udesc 

Acesso à universidade 18/10/2017 | 21h09 Atualizada em

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) divulgou na tarde desta quarta-feira os cursos mais concorridos do Vestibular de Verão 2018. Sem surpresas, o quadro foi bem semelhante ao das últimas provas. Fisioterapia, de Florianópolis, segue como o mais concorrido, com 29,68 candidatos por vaga; seguido por Design Gráfico, também em Florianópolis, com 27,70; e Medicina Veterinária, em Lages, com 25,95. Os mesmos cursos que estavam no topo da tabela no último vestibular de verão da Udesc.

No total serão 8.975 candidatos na disputa por 1.273 vagas de 49 cursos presenciais de graduação. A prova objetiva e a redação serão realizadas em 26 de novembro, enquanto a prova específica de Música ocorrerá em 25 de novembro e a de Teatro, em 7 de dezembro. Os aprovados na primeira chamada serão divulgados até 12 de dezembro, e os novos estudantes começarão a ter aulas em fevereiro de 2018.

Programa de Ações Afirmativas da Udesc

Conforme o Programa de Ações Afirmativas da Udesc, cada curso da universidade reservou 30% das suas vagas para o vestibular, sendo 20% para candidatos com todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.

Entre os candidatos com todo o ensino médio na rede pública, a maior procura é pelas graduações em Medicina Veterinária (60 por vaga), Fisioterapia (53,20) e Bacharelado em Educação Física (30,60), em Florianópolis. Já os cursos mais escolhidos pelos candidatos negros são Bacharelado em Educação Física (14 por vaga), Fisioterapia (13,50) e Moda (8), em Florianópolis.

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos (Covest) recomenda a leitura do edital, do programa das disciplinas, das obras literárias e do calendário.

Para conferir a lista completa de candidatos/vagas por curso, acesse aqui. Mais informações podem ser obtidas com a Covest pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091, das 13h às 19h, e pelo e-mail vestiba@udesc.br.