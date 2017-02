Secretaria de Educação de Joinville abre matrículas para cursos profissionalizantes em 2017

Educação 01/02/2017 | 09h18 Atualizada em

Até o dia 10 de fevereiro, permanecem abertas as matrículas para os cursos de aprimoramento profissional, oferecidos pela Secretaria de Educação – SED (anteriormente, oferecidos pela Fundação Municipal Albano Schmidt), durante o primeiro semestre de 2017.



Veja como se inscrever

Ao todo, são 38 cursos, distribuídos em áreas como tecnologia da informação, industrial, têxtil, confecção, saúde, automotiva, lazer e social, e classificados em duas categorias.



Os cursos de qualificação profissional têm duração mínima de 160 horas e certificam o aluno para exercer a atividade de acordo com o regimento do Conselho Municipal de Ensino e do Ministério da Educação.



As opções de cursos de qualificação incluem cabeleireiro, comandos e acionamentos elétricos, desenhista mecânico, eletricista instalador predial de baixa tensão, mecânica de auto box, modelista de roupas e montador e reparador de computadores.

Entre os cursos livres – também denominados oficinas –, os alunos podem optar por bordado, capoeira, dança fitness, informática interativa, italiano, judô, libras, modelagem 3D, muay thai, pintura em tecido, patchwork, reciclagem, entre outros.



Podem se inscrever pessoas a partir de 13 anos. Já nos cursos em que há contato com maquinários ou equipamentos de risco, a idade mínima é 18 anos.

As matrículas devem ser feitas pessoalmente diretamente nos centros de formação profissional da Secretaria de Educação. As inscrições são gratuitas e não há cobrança de mensalidade.



As aulas terão início no dia 13 de fevereiro e serão realizadas nos Centros de Formação da Secretaria de Educação (Cesita, Cesavi, Centro XV, Cespi, Escola Têxtil e Escola de Saúde) e nas unidades da Casa Brasil (Jardim Iririú, João Costa e Aventureiro).



Neste primeiro semestre, a Secretaria de Educação espera atender cerca de 1,5 mil alunos, nos cursos de aprimoramento profissional.

Serviço



Para se inscrever, veja o serviço Inscrever-se em cursos profissionalizantes 2017.