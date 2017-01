Senai de Joinville oferece cursos gratuitos de aprendizagem industrial

Educação 31/01/2017 | 08h33

O Senai/SC região norte e nordeste está disponibilizando vagas a comunidade para fechamento de cursos de Aprendizagem Industrial. Quem está em busca de oportunidades no mercado de trabalho pode começar a pensar na área industrial. Os cursos da Aprendizagem Industrial são gratuitos e destinados a jovens que devem ter, no mínimo, 14 anos na data de início do curso e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos.



Os candidatos aprovados poderão ser contratados como aprendizes pelas indústrias. Conforme determina a legislação, para isto, os estudantes com contratos de aprendizagem cumprirão também uma etapa prática na empresa com uma carga horária igual à fase escolar do SENAI.



As inscrições devem ser realizadas diretamente na secretaria escolar das Unidades do SENAI, até o dia 02/02/2017. As vagas serão disponibilizadas por meio de sorteio, onde, no momento da inscrição cada candidato receberá um número, de acordo com sua ordem de chegada e posteriormente este número será utilizado para sorteio das vagas.



O sorteio será realizado no dia 03/02/2017 nas dependências das unidades do SENAI Joinville Sul e Norte, as 9 horas e as 13h30min. No SENAI em Araquari as 9 horas e no SENAI São Francisco do Sul as 13h30min.



Para requerer a matrícula o candidato sorteado deverá estar presente no momento do sorteio e caso não esteja, será sorteado outro candidato. Alunos menores de 18 anos deverão estar acompanhados de seus Pais ou Responsáveis.



Consulte as Unidades do SENAI e cursos com vagas disponíveis.



SENAI/SC - Joinville Norte I (Arno Waldemar Dohler, 957 - Zona Industrial Norte)

Aprendizagem Industrial de Ajustador Mecânico

Aprendizagem Industrial de Assistente de Produção

Aprendizagem Industrial de Confeccionador de Moldes e Roupas

Curso de Aprendizagem Industrial de Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral

SENAI/SC - Joinville SUL ( Av. Procópio Gomes, 911- Bucarein)

Aprendizagem Industrial de Assistente de Operações Logísticas

Aprendizagem Industrial de Desenhista Mecânico

Aprendizagem Industrial de Assistente de Produção

Aprendizagem Industrial de Eletricista de Manutenção

Aprendizagem Industrial de Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral

Aprendizagem Industrial de Mecânico de Usinagem



SENAI/SC - São Francisco do Sul (Av. Dr. Nereu Ramos, 2493 - Rocio Grande)

Aprendizagem Industrial de Assistente de Produção



SENAI/SC - Araquari (Av. das Indústrias,150 - Porto Grande)

Aprendizagem Industrial de Assistente de Produção



Mais informações em Joinville (47) 3441-7700, Araquari (47) 3441-7685, São Francisco do Sul (47) 3441-7660, pelo site ou na secretaria das unidades.