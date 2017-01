SENAI de Joinville abre mais de 900 nos cursos do primeiro semestre de 2017.

Educação 25/01/2017 | 09h23

Em um cenário com cerca de 12 milhões de desempregados, uma das melhores estratégias para não perder espaço no mercado de trabalho é a qualificação. Uma boa saída, neste caso, são os cursos do. São inúmeras as opções eme região inclusive para cursos gratuitos.O ensino médio articulado com a educação profissional está com matrículas abertas para as últimas vagas nas unidade Senai Sul e Norte, apenas para o período matutino.Os cursos de aperfeiçoamento profissional e cursos técnicos estão com inscrições abertas para as áreas de, alimentos, informática, eletromecânica, mecânica, plástico, automação, segurança do trabalho e mecânica automotiva.Os cursos superiores estão em processo seletivo especial com vestibular agendado para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Fabricação Mecânica, Mecatrônica Industrial e Redes de Computadores. Os cursos tem duração de 3 anos.As vagas remanescentes para os cursos gratuitos da Aprendizagem Industrial, serão divulgadas a comunidade a partir do dia 27/01/2017, em edital a ser publicado no site da instituição. As vagas são nas áreas têxtil, metalmecânica, ​elétrica e gestão. No edital será apresentada as datas de inscrição e vagas conforme disponibilidade de cada unidade doda região.Os cursos da Aprendizagem Industrial são destinadas a jovens que devem ter, no mínimo, 14 anos na data de início do curso e, no máximo, idade que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 anos.Mais informações (, pelo site ou na secretaria das unidades.