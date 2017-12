Mulher morre após acidente grave na BR-280 em Jaraguá do Sul

Ocorrência 03/12/2017 | 11h57 Atualizada em

Uma mulher morreu e outras oito pessoas ficaram feridas após um grave acidente na BR-280, no bairro Estrada Nova, em Jaraguá do Sul. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu por volta das 21h10 deste sábado, no km 71,3 da rodovia.

A colisão frontal envolveu dois veículos: um Fox, com placas de Corupá, no Norte de Santa Catarina, e um Corsa, de Cascavel, no Oeste do Paraná. O primeiro carro era ocupado por seis pessoas e no outro estavam três passageiros, dentre eles a vítima, identificada como Ingelore Sell Stiss, 50 anos.

Dos oito feridos, um homem, de 52 anos, que estava no Corsa permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São José por causa de politraumatismo e uma jovem, de 18 anos, que estava no Fox também está na UTI da unidade hospitalar com diversos lesões graves pelo corpo.