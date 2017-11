Taxista de Jaraguá do Sul desaparece após corrida

Desaparecido 23/11/2017 | 14h54 Atualizada em

Um taxista de Jaraguá do Sul está desaparecido desde o final da tarde desta quarta-feira. Segundo informações do delegado Eric Issao Uratani, responsável pela investigação, a família registrou o boletim de ocorrência nesta manhã, informando que ele saiu de casa para realizar uma corrida, por volta das 17 horas, e não retornou.

Allan Tietz, 24 anos, recebeu um telefonema para fazer o transporte de dois passageiros de Jaraguá até Curitiba, no Paraná. Ainda de acordo com Uratani, o carro do taxista foi localizado na capital paranaense, sem as rodas e o aparelho de som.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Allan, pode entrar em contato com a Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil, pelo telefone 181, ou com a Polícia Militar (PM) pelo 190.

