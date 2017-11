Saavedra: Jaraguá do Sul libera transporte de pequenos animais em ônibus

Coluna Portal 03/11/2017 | 06h15 Atualizada em

Tema de polêmica em Joinville, o embarque de animais de pequeno porte foi liberado no transporte coletivo de Jaraguá do Sul, embora a medida, para entrar em vigor, vai precisar da sanção do prefeito Antidio Lunelli. Em Joinville, a proposta de Tânia Larson foi arquivada antes de votação devido à alegação de que projeto teria de ter vindo do Executivo.

Ana Rita Hermes está propondo à Prefeitura de Joinville uma ampla campanha de divulgação sobre a adoção de animais. Uma das ações seriam espalhar cartazes em locais de grande circulação, além de todos os órgãos públicos. O material sugerido exibiria fotos de bichos do Centro de Bem Estar Animal disponíveis para a adoção.