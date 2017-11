Novo pátio começa a receber veículos em Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul 22/11/2017 | 10h15 Atualizada em

O novo pátio, destinado à guarda de veículos apreendidos pela Polícia Militar (PM) de Jaraguá do Sul, começa a operar nesta quarta-feira (22). Segundo o secretário de Planejamento e Urbanismo, Eduardo Bertoldi, desde 2014 a PM estava impossibilitada de recolher os veículos que transitavam de forma irregular no município.

— Realizavam a abordagem, era constatado as irregularidades, os veículos multados e liberados em seguida, gerando assim um sentimento de impunidade — mencionou.

Ainda de acordo com Bertoldi, com base nos dados da PM, dos 115 mil veículos licenciados em Jaraguá do Sul neste momento, uma média de 22 mil carros transita com documentação vencida.

Localizado no bairro Nereu Ramos, o novo O pátio será gerido pelos servidores da Diretoria de Trânsito e Transportes da Prefeitura. O local foi preparado para receber os veículos, sendo que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos ficou encarregada de fazer a terraplanagem do terreno. Quanto aos veículos recolhidos no antigo pátio, localizado na Rua Walter Marquardt, o Município deve promover um leilão para limpar o local.

Com a liberação do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Detran), começam os serviços de recolhimento por três empresas de guincho que fizeram o credenciamento junto a Prefeitura. Para isso, a PM informa que intensificará a fiscalização.