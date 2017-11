Mãe e filha morrem após acidente entre dois carros na BR-280 em Corupá

Trânsito 04/11/2017 | 16h41 Atualizada em

Um acidente no quilômetro 96 da BR-280, próximo a Serra de Corupá, no Norte de SC, deixou duas pessoas mortas. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários, a colisão frontal ocorreu por volta das 15 horas deste sábado e envolveu dois veículos.

No veículo modelo Pálio estavam três ocupantes. Alzini Alaíde Silvério de Brito, de 67 anos, passageira do automóvel, apresentava parada cardiorrespiratória e múltiplas fraturas na hora do atendimento e precisou ser encaminhada ao pronto-atendimento (PA) de Corupá. Ela morreu ao dar entrada na unidade. A mãe dela, Erminda de Assis Silveirio, chegou a ser atendida na mesma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela tinha 90 anos.

O motorista do Palio, Eliazar de Brito, 61 anos, marido de Alzini, foi encaminhado em estado estável ao PA. O outro carro, modelo Gol, era ocupado apenas pelo motorista, que foi encaminhado ao hospital de São Bento do Sul, também em estado estável.

Mãe e filha eram moradoras de Guaramirim. O velório delas está ocorrendo na Capela Bom Jesus, e o sepultamento será às 17 horas deste domingo, no Cemitério Municipal de Guaramirim.

Dois acidentes graves em rodovias do Estado

No início da manhã deste sábado, outros dois acidentes graves ocorreram em rodovias do Estado. O primeiro deles aconteceu por volta da 1 hora da madrugada. Uma jovem 25 anos morreu ao sair da pista e capotar o carro no quilômetro 126 da BR-470, em Lontras, Vale do Itajaí. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo, com placas de Agrolândia, sofreu ferimentos graves e foi conduzido para o hospital. A jovem, que era passageira, não resistiu e morreu no local do acidente.

O segundo acidente ocorreu por volta das 5h30, quando um motorista, de 30 anos, morreu ao bater em um poste na cidade de Garopaba, no Litoral Sul. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão foi registrada no quilômetro 5 da SC-434. O rapaz estava sozinho no veículo e faleceu no local do acidente. O veículo envolvido tinha placas de Porto Alegre. O nome da vítima não foi divulgado pela polícia.