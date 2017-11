Incêndio atinge prédio industrial em Jaraguá do Sul, região Norte de SC

Chamas 15/11/2017 | 13h54 Atualizada em

Um incêndio atingiu uma empresa de borrachas na manhã desta quarta-feira em Jaraguá do Sul. Segundo os Bombeiros Voluntários, o incidente ocorreu por volta das 9 horas, na rua Henrique Piazeira, região Central da cidade.

As chamas começaram no painel de uma das máquinas da indústria. Ainda conforme a corporação, algumas pessoas trabalhavam no local na hora do incêndio, porém ninguém ficou ferido. As chamas foram rapidamente controladas pela equipe.

Foram utilizados 3 mil litros de água, dois caminhões e sete bombeiros no combate ao fogo.

