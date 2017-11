Homem é detido após jogar objetos pela janela de apartamento em Jaraguá do Sul /

Segurança 04/11/2017 | 13h22 Atualizada em

Um homem, de 32 anos, foi detido por posse de drogas na tarde desta sexta-feira em Jaraguá do Sul. Segundo a Polícia Militar (PM), a prisão ocorreu após moradores de um prédio, na rua Eurico Duwe, acionarem a PM porque uma pessoa estava atirando objetos pela janela e gritando, perturbando os vizinhos.

Ao chegarem ao local, os policiais tentaram contato com o morador que, além de não responder, arrastou diversos móveis para a porta do apartamento, impedindo a entrada da guarnição. Ele também ateou fogo em um colchão, forçando a PM a arrombar a porta para conter as chamas.

Já dentro do imóvel, a guarnição percebeu que o homem estava muito exaltado ameaçando se jogar pela janela e parecia estar sob o efeito de drogas. Policiais conseguiram contê-lo e ao seu lado encontraram uma bolsa com tabletes de maconha e porções de crack.

Além do entorpecente, a PM localizou material utilizado para embalar e pesar a droga, aproximadamente R$ 18 mil em dinheiro e aparelhos eletrônicos. Após a detenção, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade.