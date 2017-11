Desaparecimento de taxista é investigado como um possível latrocínio em Jaraguá do Sul

Desaparecido 24/11/2017 | 14h00 Atualizada em

A Polícia Civil de Jaraguá do Sul está investigando desaparecimento de taxista como roubo e como um possível de latrocínio. Allan Tietz, de 24 anos, saiu da cidade, na última quarta-feira (22), para fazer uma corrida até Curitiba, no Paraná, e não retornou. Dois rapazes teriam contratado o transporte até a capital paranaense para o velório de um familiar.

De acordo com Nelson Tietz, pai do taxista, Allan se comoveu com jovens por causa da morte do parente. Como possuíam pouco dinheiro, ele fez um preço abaixo do normal para a dupla. A corrida começou às 17h, quando o motorista buscou os dois em uma casa. No início da noite, o pai ligou para o filho e o celular estava fora de área. Ele continuou tentando, mas o aparelho às vezes tocava e às vezes estava desligado.

Assim, Nelson acionou a polícia, já que não conseguia contatar o filho. Ele também foi até a casa dos rapazes que contrataram o serviço, porém o imóvel estava vazia. Alguns vizinhos relataram ao pai que a dupla já tinha problemas com a polícia e moravam junto a um casal.

O carro de Allan foi encontrado, por volta das 9 horas desta quinta-feira, próximo a rodoviária de Curitiba, sem as rodas, o aparelho de som e com manchas de sangue no banco do motorista, do passageiro, no freio de mão e na porta do lado do condutor. O pai contou que testemunhas contaram à polícia que o veículo foi abandonado no local por dois rapazes.

A Polícia Civil já identificou os homens que teriam feito a corrida com o taxista. De acordo o delegado Eric Issao Uratani, responsável pela investigação, o carro passou por perícia e foi devolvido à família. O laudo deve ficar pronto em 10 dias. Após rastreio do celular de Allan, a localização indica para o bairro Pirabeiraba, em Joinville. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil de Jaraguá realiza buscas pela região e hospitais.

