Conheça a realeza da Schützenfest 2018, festa que ocorre em Jaraguá do Sul

Tradição 19/11/2017 | 21h32 Atualizada em

A representante do Clube Atlético Baependi, Paula Luísa Pereira (22 anos), foi coroada a rainha da Schützenfest, de Jaraguá do Sul, para reinar em 2018. Completando o trio de majestades, Taís Welk (2 anos), da Sociedade Salão Centenário, e Júlia Cristina Beuettgen (23 anos), da Sociedade Ribeirão Grande da Luz, assumiram como primeira e segunda princesas, respectivamente. Elas concorreram com outras 12 candidatas no Concurso de Majestades da Schützenfest, a principal atração da noite de encerramento da 29ª edição da festa neste domingo (19). Alice Bast, que reinou em 2017, e suas princesas Vanessa Siewerdt e Juliana Uenning, passaram a coroa e as faixas às novas majestades.