Casal é preso por tráfico de drogas em rodoviária de Jaraguá do Sul /

Crime 22/11/2017 | 09h36 Atualizada em

Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na praça da rodoviária em Jaraguá do Sul. Após revista, a Polícia Militar (PM) localizou pedras de crack inseridos no órgão genital da mulher. A prisão ocorreu por volta das 18h30 desta terça-feira, na rua Presidente Epitácio Pessoa, no Centro da cidade.

A PM localizou a mulher após denúncias de venda de drogas no Terminal Rodoviário Urbano. Durante as investigações, os policiais identificaram um casal comercializando o entorpecente na praça da rodoviária. Eles teriam praticado o crime no local e entrado em um carro, seguindo até o bairro Nereu Ramos. Os policiais à paisana seguiram a dupla que, após entrar em uma casa, retornaram ao Centro da cidade.

Com o apoio de viaturas caracterizadas, foi realizada a abordagem do veículo. Junto ao homem, a PM encontrou uma pedra de crack e com a mulher cerca de 30 pedras. Já em buscas feitas na residência onde a dupla teria ido, a PM localizou aproximadamente R$ 1.500 em dinheiro e sete munições calibre 32.

Os dois moradores da casa não souberam informar a origem dos objetos. As quatro pessoas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Jaraguá do Sul.

