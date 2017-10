Segurança 31/10/2017 | 11h10 Atualizada em

A Polícia Militar de Jaraguá do Sul foi chamada na noite de segunda-feira para atender uma ocorrência de ameaça no bairro Jaraguá 99, na rua Irregular 98. Ao chegarem no local, policiais encontraram um casal recém separado tendo uma discussão verbal.

A mulher de 19 anos foi buscar seus pertences na casa do homem de 23 anos, quando ela ameaçou matar o filho de quatro meses. A polícia registrou Boletim de Ocorrência e tomou as medidas cabíveis no caso.