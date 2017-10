Menino de 14 anos morre afogado no rio Itapocu, em Jaraguá do Sul

Fatalidade 11/10/2017 | 20h56 Atualizada em

Um adolescente morreu após sofrer afogamento no Rio Itapocu na tarde desta quarta-feira, em Jaraguá do Sul. Daniel Fernando dos Santos tinha 14 anos e tomava banho no rio, em um trecho do bairro Nereu Ramos, com um amigo da mesma idade. O Corpo de Bombeiros Voluntários e o Samu foram chamados às 15h40 e tentaram reanimá-lo, mas não ele não resistiu e morreu no local.

Os socorristas foram chamados pelo outro adolescente que brincava no rio com Daniel. Segundo o menino informou ao site Aconteceu em Jaraguá, Daniel nadava sozinho, mas saiu e desafiou o amigo a cruzar o rio. Quando este voltava do trajeto, Daniel pulou novamente na água e, logo depois, começou a pedir socorro e a afundar.