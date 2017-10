Idoso picado por cobra é socorrido pelos bombeiros de Corupá /

Jararaca 30/10/2017 | 13h23 Atualizada em

Um homem de 68 anos foi picado por um filhote de jararaca por volta das 9h30 desta segunda-feira, em Corupá, Norte de SC. A ocorrência foi atendida pelos bombeiros voluntários na rua Henrique Fuck, no bairro Seminário.

O idoso estava com hipertensão e foi encaminhado em estado estável ao pronto atendimento de Corupá. Logo após dar entrada no PA, foi transferido para o Hospital São José, de Jaraguá do Sul.

O homem foi picado pelo animal peçonhento na mão esquerda. A cobra com 30 cm de comprimento foi capturada pela guarnição, colocada em um vidro e levada ao PA para identificação do soro a ser usado na vítima.