Homem é atingido por tiros em Jaraguá do Sul 

Segurança 01/10/2017 | 14h27 Atualizada em

Um homem foi atingido na cabeça por disparo de arma de fogo em Jaraguá do Sul, Norte de SC. A tentativa de homicídio ocorreu por volta da meia-noite e meia deste domingo.



Leia as últimas notícias

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na rua Rua Pastor Albert Schneider, no bairro Barra do Rio Cerro. Ao chegar no local, a PM encontrou um homem sendo atendido pelos bombeiros com um ferimento na cabeça.

Segundo testemunhas, uma pessoa em uma motocicleta passou pelo local e efetuou os disparos. A motocicleta do suspeito foi encontrada horas depois, mas ninguém foi preso até a tarde deste domingo. O homem foi encaminhado ao hospital de Jaraguá do Sul em estado grave.