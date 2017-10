Duas pessoas morrem em acidente na BR-280 nesta quinta-feira

Trânsito 19/10/2017 | 20h26

Um homem e uma mulher morreram após um acidente na BR-280, em Jaraguá do Sul, na tarde desta quinta-feira, 19 de outubro. A colisão entre os dois veículos ocorreu por volta das 16h50, no km 71 da rodovia, no bairro Estrada Nova, perto do motel CQ Sabe. Uma das vítimas era o professor de educação física da rede estadual de ensino Marco Antônio Borges, conhecido como "Miliko". Ele dirigia um Monza que colidiu com um Kadett, guiado por Silvana Melo, 32 anos.

As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal. Com o impacto, o Kadett capotou e nos dois carros as vítimas ficaram presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá e o Samu foram chamados para prestar atendimento. Silvana morreu no local e Marco Antônio foi encaminhado para o Hospital São José de Jaraguá pelo helicóptero da Polícia Militar de Joinville, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.