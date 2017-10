Droga é encontrada dentro de micro-ônibus da Prefeitura de Jaraguá do Sul 

Segurança 11/10/2017 | 12h11 Atualizada em

Depois de uma denúncia anônima, a polícia encontrou drogas dentro de um micro-ônibus da Prefeitura de Jaraguá do Sul, na região Norte de SC. O veículo transporta detentos do Presídio Regional de Jaraguá para serviços externos e foi interceptado pela PM. A apreensão foi no bairro Barra do Rio Serro.

Após vistoria, policiais encontraram uma pequena quantidade de droga. Ainda não foi informado que tipo de droga seria. Segundo a Prefeitura de Jaraguá, ainda não se sabe de quem era a droga.

O ônibus transportava cerca de 20 pessoas — detentos do presídio regional para trabalhos externos e mais dois funcionários da prefeitura que estavam de carona. A suspeita, segundo a prefeitura, é que a droga estava com um dos funcionários. A prefeitura disse ainda que deve abrir uma sindicância para apurar os fatos e vai colaborar com as investigações da polícia.